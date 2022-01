Es ticu, ka varu palīdzēt mūsu pasaulei atsakoties no dzīvnieku izcelsmes produktiem. Es ceru, ka aizvien vairāk cilvēki par to aizdomāsies, jo daudziem šķiet, ka mēs neko nevaram mainīt, bet, ja katrs cilvēks par to padomātu un kaut vai nedaudz mainītu savu ēdienkarti, varētu novērot izmaiņas.