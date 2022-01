Kad Gvenas Štrausas radiniece atklāja, ka 1945. gadā viņa ir vadījusi sieviešu pretošanās grupu, lai bēgtu no nacistu nāves pļaujas, Gvena vēlējās par to uzzināt kaut ko vairāk. Viņa izpētīja savas radinieces un vēl astoņu viņas draudzeņu drosmīgo bēgšanas stāstu un panāca, ka šo sieviešu drosme pēc 75 gadiem tiek publiski atzīta, vēsta BBC.

Sievietes 2002. gadā sarunas laikā pieskārās Helēnas pagātnei. Gvena zināja, ka viņas radiniece Otrā pasaules kara laikā ir darbojusies vienā no Francijas pretošanās kustības organizācijām, taču sīkāk par šo laiku sievietes dzīvē viņa neko nezināja. Helēna sarunas laikā atklāja to, kā viņu sagūstīja gestapo, kā tika spīdzināta un aizvesta uz Vācijas koncentrācijas nometni. Sabiedroto valstu spēkiem tuvojoties, gūstekņi no nometnes tika evakuēti, un Helēna bija spiesta iet daudzus kilometrus garā nacistu nāves gājienā.