FOTO ⟩ Cēsu nomalē atklāts jauns dabas vērošanas skatu tornis

Skatu torņa virsotnes jumts aprīkots ar saules paneļiem, kas ražos elektrību un vienlaicīgi nodrošinās torņa margu izgaismošanu vēlajās vakara stundās, kā arī torņa smailē ierīkotās dabas vērošanas videokameras darbību. Torņa konstrukcijas izgatavotas no metāla, un tornis ir apdarināts ar dekoratīvu koka apšuvumu.

Kā norāda pašvaldībā, Cīruļkalns torņa būvniecībai izraudzīts, jo tā virsotne ir viens no augstākajiem punktiem šajā Gaujas pusē, līdz ar to no torņa virsotnes pavērsies plašas tāles, kurās būs lūkojama gan Cēsu pilsēta, gan Gaujas senlejas ainava.