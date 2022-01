"Nekā personīga": Bijušais Līvānu domes darbinieks kļūst par apakšuzņēmēju paša organizētā iepirkumā

Firmas "Trimaļnīki" oficiālā adrese ir bijušās Līvānu mežniecības ēkā. To uzņēmums par 87 eiro mēnesī nomā no pašvaldības, taču ēka jau gadiem ir pamesta. Tiesības uz 30 gadiem izmantot īpašumu firma ieguva teju vienlaikus ar rezultātu ielu pārbūves iepirkumā. Pašvaldība jau trīsreiz bija organizējusi nomas tiesību izsoli, bet bez panākumiem.

Aizdomīgs bijis arī "VM VB" iesniegtās summas labojums jau pēc visu piedāvājumu atvēršanas. Uzņēmuma sākotnējais piedāvājums bija 2,2 miljoni eiro. Teorētiski uzņēmumi drīkst labot aritmētiskas kļūdas jau iesniegtos pieteikumos. "VM VB" it kā pamanīja šādu kļūdu peļņas aprēķinā un savu cenu palielināja par 109 tūkstošiem eiro. Tas nodrošināja to, ka piedāvājums aizvien bija zemākais no visiem, bet no tuvākā konkurenta atšķīrās tikai par 20 tūkstošiem. Izpilddirektors 2020. gada rudenī par aizdomām informēja KNAB.