Mūžībā devies šefpavārs Mārtiņš Rītiņš

Mārtiņš Rītiņš 1971. gadā absolvējis Vestminsteras tehnikumu Londonā. No 1970. gadu vidus līdz 1990. gadu sākumam strādājis dažādos ēdināšanas uzņēmumos viesnīcu tīklā "Grand Metropolitan Hotels". No 1984. līdz 1992. gadam bija Toronto uzņēmuma "Martins Catering Ltd" īpašnieks.