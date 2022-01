Latvijai bobslejā un skeletonā tiek piešķirtas 6 kvotas

Gadījumā, ja kāda valsts atsakās no savas izcīnītās kvotas, tās paredzēts pārdalīt to valstu pārstāvjiem, kas pagaidām nav izcīnījuši vietu olimpiskajās spēlēs.

Skeletonā vīriešiem ar trīs sportistiem būs pārstāvēta Vācija un Krievijas Olimpiskā komiteja (ROC), pa diviem skeletonistiem būs no Latvijas, Dienvidkorejas, Itālijas, Ķīnas, Lielbritānijas un Austrijas, bet pa vienam - no Ukrainas, ASV, ASV Samoas, Austrālijas, Kanādas, Šveices un Spānijas. Sievietēm ar trīs dalībniecēm startēs ROC un Vācija, pa divām sportistēm būs no Kanādas, ASV, Ķīnas un Lielbritānijas, bet pa vienai sportistei - no Nīderlandes, Austrijas, Itālijas, Beļģijas, Austrālijas, Čehijas, Brazīlijas, Puertoriko, Latvijas, Dienvidkorejas un Francijas.

Bobslejā divniekiem pa trīs ekipāžām būs no Vācijas un Kanādas, pa divām no Šveices, ASV, Latvijas, Dienvidkorejas, Ķīnas, ROC un Austrijas, bet pa vienai - no Lielbritānijas, Francijas, Rumānijas, Čehijas, Itālijas, Monako, Brazīlijas, Trinidadas un Tobago, Nīderlandes un Jamaikas. Sacensībās ar "smago artilēriju" pa trīs pilotiem būs no Vācijas un Kanādas, pa diviem no ROC, ASV, Šveices, Austrijas, Dienvidkorejas, Ķīnas un Itālijas, bet pa vienam - no Lielbritānijas, Latvijas, Francijas, Čehijas, Nīderlandes, Brazīlijas, Rumānijas un Jamaikas.