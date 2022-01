Perevoščikovs komentē epidemioloģisko situāciju izglītības iestādēs

Pagājušajā nedēļā apmēram četrās no 100 pārbaudītajām klasēm tika atklāti Covid-19 gadījumi, kas, pēc Perevoščikova paustā, aizvien ir ievērojami mazāk nekā oktobra beigās, iepriekšējā Covid-19 saslimstības pieauguma laikā. "Mēs dotajā brīdī neredzam, ka situācija izglītības iestādēs būtu kritiska. Protams, atsevišķas iestādes varētu būt vairāk skartas, bet citas mazāk," piebilda epidemiologs.

Gada pirmajās divās nedēļās augstākā saslimstība ar Covid-19 bijusi tieši vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem, otrā augstākā - vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, savukārt trešā - no 30 līdz 39 gadiem.