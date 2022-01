Saeimas komisija ierosina deputāta ētikas kodeksa pārkāpuma lietu pret Aldi Gobzemu

Deputāti iesniegumā norāda, ka, apskatot videoierakstus no VP darbinieku formas tērpu kamerām, konstatēts, ka Gobzems draud policijas darbiniekiem ar solījumu, ka pret viņiem tiks ierosināti kriminālprocesi, un viens no viņiem tiks notiesāts. Tāpat esot dzirdams, ka Gobzems lieto necenzētu leksiku un policijas darbiniekus aizskarošus kriminālā žargona izteicienus. Šāda Gobzema rīcība ir pretrunā ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7.punktu, kas nosaka, ka deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus, uzskata parlamentārieši.