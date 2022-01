Pierādījumi liecina, ka ietekmīgs ebreju notārs vācu nacistiem, iespējams, atklāja Annas Frankas ģimenes slēptuvi, lai paglābtu savu ģimeni no izsūtīšanas uz nacistu koncentrācijas nometni, vēsta "HuffPost".

Pētnieku komanda piecu gadu garumā centās atklāt vienu no lielākajiem Otrā pasaules kara noslēpumiem. Pētījuma laikā viņi ir nākuši klajā ar visticamāko versiju, kurš nodeva slaveno dienasgrāmatas autori Annu Franku un viņas ģimeni.

Kanādiešu akadēmiķes un rakstnieces Rozmarijas Salivanas jaunajā grāmatā "The Betrayal of Anne Frank A Cold Case Investigation" ir publicēti jaunākie pētījumu rezultāti. Šajā grāmatā ir rakstīts, ka Annas Frankas ģimenes nodevējs varētu būt kāds ievērojams ebreju notārs vārdā Arnolds van den Bergs, kurš nacistiem atklājis Franku ģimenes slēpni, lai varētu izglābt savu ģimeni no aizsūtīšanas uz nacistu koncentrācijas nometni.