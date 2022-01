Maksa par rēķinu sagatavošanu un izrakstīšanu. PTAC piespriež 5000 eiro sodu "Civinity Solutions" par negodīgu komercpraksi

"Civinity Solutions" norādīja, ka līdz brīdim, kad tiks pieņemts lēmums par tiešo norēķinu veikšanu ar pakalpojuma sniedzējiem, pārvaldnieks nodrošinās obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības un komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu, par katra rēķina izrakstīšanu ikmēnesi iekasējot summu 3,38 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa ( PVN ) jeb 4,09 eiro ar PVN. No 2020.gada marta "Civinity Solutions" sāka pieprasīt no patērētājiem maksu 4,09 eiro apmērā, iekļaujot šo pozīciju izrakstītajos rēķinos blakus citiem apsaimniekošanas pakalpojumiem.

Ja rēķins netika pilnībā apmaksāts, jo par minētās pozīcijas iekļaušanu un pienākumu to apmaksāt starp līgumslēdzējām pusēm radās strīdi par to, ka noslēgtais apsaimniekošanas līgums šādas pozīcijas apmaksu neparedzēja, tika aprēķināts līgumsods.

Arī tad, ja strīds bija tikai par to, ka netika samaksāta rēķina izrakstīšanas papildus maksa, "Civinity Solutions" draudēja, ka, nenokārtojot parādu pilnā apmērā brīdinājumā norādītajā termiņā, nekustamajam īpašumam tiks atslēgta elektrības un/vai siltumenerģijas padeve.

Tā kā patērētāji no saņemtajiem rēķiniem varēja secināt, ka rēķinā iekļautā papildu pozīcija "maksa par komunālo pakalpojumu rēķina izrakstīšanu" norādīta blakus citiem apsaimniekošanas pakalpojumiem, ir apmaksājama saskaņā ar jau noslēgto līgumu bez iebildumiem, PTAC ar lēmumu uzlika "Civinity Solutions" par pienākumu sniegt patērētājiem papildu informāciju par konkrētās pozīcijas pamatotību un atdalīt to no pārējiem pakalpojumiem.