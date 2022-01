Latvijas pretinieki slovāki nosauc sastāvu olimpiskajām spēlēm

Komandas galvenais treneris Kreigs Remzijs, izlases ģenerālmenedžeris Miroslavs Šatans un asistents Otoms Haščāks nosaukuši 25 hokejistus, kuri pārstāvēs Slovākijas valstsvienību. Deviņi no nosauktajiem hokejistiem šosezon spēlē Čehijas ekstralīgā, seši spēlētāji ikdienā cīnās KHL, bet vēl pieci - Slovākijas čempionātā. Tāpat sastāvā arī iekļauti divi spēlētāji no Somijas un Zviedrijas augstākajām līgām un viens no Rietumu hokeja līgas (WHL).