Pavļuts: Senioru vakcinācijas tiešās uzrunāšanas rezultātus varētu vērtēt kā zemus

Ārstniecības iestāžu iesaiste senioru uzrunāšanā notika no 1.decembra līdz 15.janvārim. Tās laikā no kopumā 51 141 uzrunātā seniora tikai 3150 sāka vakcināciju. Par šādu rezultātu ministrs izteicās, ka to "varētu vērtēt kā zemu".

Relatīvi zemāka vakcinācijas aptvere - 74,3% - ir arī vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, un kopumā šajā vecuma grupā vakcināciju vēl nav sākuši 25 302 cilvēki, kas ir aptuveni ceturtdaļa no visām personām vecumā virs 60 gadiem, kas nav sākušas vakcināciju pret Covid-19 .

Raugoties uz vakcinācijas tempu, no datiem izriet, ka nedēļas laikā - no 10. līdz 17.janvārim - 0,9% pieaugums panākts vecuma grupā virs 90 gadiem, 0,5% - vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem. Vecuma grupās no 60 līdz 69 gadiem un no 70 līdz 79 gadiem katrā panākts vakcinācijas aptveres pieaugums par 0,3%.