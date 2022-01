VIDEO ⟩ Markus Riva prezentē videoklipu dziesmai, ar kuru startēs "Supernovā"

Sākotnēji dziesma "If you're gonna love me" ir radīta latviešu valodā ar nosaukumu "Ja tu mani mīli", kas tika iekļauta pērnā gada decembrī iznākušajā albumā "Pazudīšu pilsētā". Tas ir septītais albums, kuru Riva ir izdevis savas karjeras laikā un kā sola mūziķis, arī nākotnē fani sagaidīs īpašus jaunumus. Dziesma iedvesmojusi radīt arī tās versiju angļu valodā, un jau 5. februārī tā izskanēs uz "Eirovīzijas" Latvijas dziesmu atlases konkursa skatuves.

Dziesmas videoklips ir tapis aizvadītās nedēļas nogalē. Lai arī sākotnēji to bija paredzēts filmēt Liepājas pusē, Karostā pie jūras, vētras draudi pēdējā brīdī lika atteikties no šīs idejas. Spītējot šķēršļiem, mūziķim ir izdevies izveidot pasaulē populārajā "cinematic" stilā veidotu video stāstu, kas filmēts, braucot automašīnā pa Rīgas ielām, pie jūras Lapmežciemā un pamestas rūpnīcas telpās.

"Man daudzi jautā, kāpēc man to atkal vajag? Un es varu godīgi atbildēt, ka daru to tādēļ, jo gribu palikt uzticīgs sev, lai man nav sevi jāšausta. Ja es jūtu to sparu piedalīties, tad es to daru! Katru gadu ir citi apstākļi, citi dalībnieki, un tādēļ katru gadu tas ir jauns izaicinājums, un jauna iespēja. Tāpat mani ļoti iedvesmo cilvēki, kas mani grib redzēt uz lielās skatuves - tas arī ir mans lielākais motivācijas avots," par dalību dziesmu konkursā stāsta mūziķis.