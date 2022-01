Covid-19 ⟩ Saīsina vakcīnu intervālu mazākajiem bērniem līdz sešām nedēļām

Šīs nedēļas IVP sēdē tika skatīts jautājums arī par balstvakcinācijas nepieciešamību pusaudžiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem. IVP joprojām to nerekomendē. Zavadska skaidro, ka balstvakcīna pusaudžiem Covid-19 transmisiju neierobežos, turklāt no smagas slimības gaitas spēj pasargāt arī divas vakcīnas.