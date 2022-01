Ekskluzīvi "Apollo.lv" ⟩ "Laiks iet uz priekšu, es kļūstu vecāks." Markus Riva atklāti par nepadošanos un dalību "Supernovā"

Kas iedvesmoja dziesmas "If You're Gonna Love Me" tapšanu?

Pavisam noteikti cilvēku atbalsts, tas ļoti daudz motivē. Tieši citu uzmundrinājums, ka vajag piedalīties. Pašam, protams, gribas to izdarīt. Jo tā ir nenormāli liela pieredze un tas ir lielākais šovbiznesa pasākums Eiropā. Kāpēc gan necensties un neturpināt to darīt, ja mana nodarbošanās ir šovbizness un mūzika?

Es par to nedomāju, gribu maksimāli sagatavoties iznācienam. Sagatavot dziesmu un priekšnesumu. Katru gadu cits salikums, līdz ar to grūti ir paredzēt. Jāparāda no sevis maksimāli labāko, tad tas ir atkarīgs no kosmosa, žurijas un skatītāju lēmuma.