LIZDA: Covid-19 normatīvo aktu izpildes dēļ ir grūtības vadīt un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu

Jautājot izglītības iestāžu vadītāju viedokli par izglītības iestādes vadītāju atbalstu no iesaistītajām vai ieinteresētajām pusēm, 92% aptaujas dalībnieku norādījuši, ka izjūt atbalstu no savas iestādes darbiniekiem, 76% atzīmējuši, ka izjūt atbalstu no savas iestādes izglītojamo vecākiem, 69% - izjūt atbalstu no pašvaldības. Savukārt 58% uzsvēruši, ka neizjūt atbalstu no Izglītības un zinātnes ministrijas.