Ārkārtējo situāciju pierobežā plāno pagarināt līdz 10. maijam

Grozījumu anotācijā ministrija min, ka kopš pagājušā gada 10.augusta līdz šī gada 20.janvārim no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 4962 cilvēki. No 13.decembra robežu nelegāli šķērsot gribētāju skaits pieaudzis, un šajā laikā no robežas šķērsošanas atturētas 2043 personas.