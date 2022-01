Raidījums: No elektrības rēķinu kompensāciju saņēmēju loka izslēdz lielu daļu iedzīvotāju

Iecere kompensēt centralizētās siltumapgādes sadārdzinājumu tikai tiem iedzīvotājiem, kuri to saņem no piegādātājiem, kuru noteiktā cena pārsniedz 68 eiro par megavatstundu, no atbalsta saņēmēju loka izslēdz, piemēram, rīdziniekus, jo siltumenerģijas tarifs Rīgā ir nedaudz zemāks - 66,76 eiro par megavatstundu.