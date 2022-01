Latvijas basketbolistei Laksai 19 punkti un dalīts mača rezultatīvākās spēlētājas gods uzvarētā FIBA Eirolīgas mačā

Laksa spēlēja 24 minūtes un 25 sekundes, grozā raidot četrus no septiņiem divpunktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem. Viņa arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, reizi rezultatīvi asistēja, pa reizei kļūdījās, pārķēra bumbu un nopelnīja personisko piezīmi, kā arī tika pie spēlē labākā +/- rādītāja (+18) un efektivitātes koeficienta 19.