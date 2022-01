Intensīvāka Covid-19 pacientu plūsma Daugavpils slimnīcā tiek prognozēta februārī

Viņš atzina, ka kopš Ziemassvētkiem situācija slimnīcā ir diezgan mierīga, īpaši nemainās, un kopējais vienlaikus ārstējamo ar Covid-19 inficēto pacientu skaits svārstās no 70 līdz 80. Izteiktas pārslodzes neesot, taču ir atsevišķas problēmas, kas saistītas ar plašo infekcijas izplatīšanos sabiedrībā un viena no tām ir, ka "krīt" mediķi.

Turklāt, pēc Semjonova teiktā, mediķi no ārstniecības procesa izkrīt ne tikai Covid-19, bet arī izdegšanas un pārslodzes dēļ. Bijuši kolēģi, kuriem saasinājušās dažādas hroniskas problēmas, piemēram, ar muguru.

Covid-19 omikrona paveidam esot raksturīgi, ka tas vairāk tiek diagnosticēts pacientiem, kas iestājas uzņemšanas nodaļā ar cita veida akūtām saslimšanām. Tad šie pacienti tiek izolēti no pārējiem.

Pašlaik slimnīcā biežāk nonāk cilvēki, kas ir vecāki par 70 gadiem. Lielākā daļa ir vakcinēti, taču Semjonovs to skaidro ar to, ka arī sabiedrībā kopumā vakcinācijas aptvere ir ļoti liela. Līdz ar to varbūtība, ka inficējas vakcinētie, ir daudz lielāka.