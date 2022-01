Elektroenerģijas cenas kāpušas 2,6 reizes. Ko darīt, ja izveidojies parāds?

Viņš norādīja: "Decembris tiešām bija viens no vēsturiski augstākajiem mēnešiem, vidējā biržas cena Latvijā par megavatstundu pārsniedza 200 eiro, pagājušā gada septembrī pārsniedza 100 eiro, tā kā tas pieaugums ir bijis diezgan straujš un, protams, ir daļa klientu, kas saprot, ka tik lielas cenu svārstības viņi uzņemties negrib un tomēr jāizvēlas produkts ar noteiktu cenu.

Elektrību tirgo arī uzņēmums "Baltcom", kas saviem klientiem to pārdod vienlaikus ar internetu un televīziju. Uzņēmuma pārdošanas direktors Konstantīns Borovikovs pastāstīja, ka uzņēmums elektrību tirgo gandrīz 5000 mājsaimniecībām un cenas palielinātas jau divas reizes.

"Rēķina pieaugums elektrības cenas pieauguma dēļ ir aptuveni palielinājies par 30–40%. Tas ietekmēja aptuveni 5% no visiem elektroenerģijas klientiem. Mēs pagarināsim apmaksas termiņus, ja klients mūs laicīgi par to brīdinās, un tas ir vienīgais, ko mēs varam piedāvāt, jo energoresursi dotajā brīdī maksā tik, cik maksā, un par to vajadzēs norēķināties," sacīja Borovikovs.