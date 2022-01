Ilmārs Bikše par netikšanu uz olimpiskajām spēlēm: Tas ir sods par to, ka teicu taisnību

Svētdien valdes ārkārtas sēdē tika nolemts atstāt negrozītu LSF valdes 19.janvāra lēmumu no dalības ziemas olimpiskajās spēlēs atsaukt iepriekš nominēto Induli Bikši. Arī pamatojums, kāpēc atsaukts Bikše, palicis nemainīgs - par nepatiesu ziņu izplatīšanu un LSF tēla graušanu, konstatējot, ka Induļa Bikšes un Zinta Bikšes rīcība olimpiskajās spēlēs radīs negatīvu ietekmi uz distanču slēpošanas un Latvijas komandas mikroklimatu, kas varētu nest negodu ne tikai LSF, bet arī Latvijas komandai un Latvijas tēlam kopumā.

"Neuzskatu, ka tas ir pamatots arguments, lai nelaistu uz olimpiskajām spēlēm, ja visi atlases kritēriji ir izpildīti pārliecinoši," teica slēpotājs. "Tā izskatās, ka tā bija atruna, lai nelaistu. Kā tāda sodīšana par to, ka pateicu taisnību."

"Cerība bija, LOK lūdza viņus [LSF] lēmumu pārskatīt, izdomāt pamatotāku argumentu, bet viņi ar tieši tādu pašu pamatojumu vienkārši nolēma tālāk nemainīt lēmumu," stāstīja sportists. "Arī tajā sanāksmē LOK pārstāvji nevarēja lemt, taču viņi izteica savu viedokli un motivēja federāciju pieņemt pareizo lēmumu, balstoties uz sportiskajiem kritērijiem, bet valde pieņēma to pašu, ko bija nolēmuši iepriekš."

Pēdējais, bet ne pirmais strīds esot par to, ka slēpotājs no federācijas nav saņēmis finansējumu, lai gan Madonas pašvaldība pārskaitījusi LSF četrus tūkstošus eiro par četriem tās sportistiem, no kuriem katram pienākas pa tūkstotim. Savukārt LSF valdē par distanču slēpošanu atbildīgais Puida laikrakstam norādīja, ka nauda esot pieejama un citiem mērķiem netiek tērēta, bet sportists pats neesot pieteicies, ne pieprasījis avansā, ne atskaitījies par izdevumiem.