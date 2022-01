Zināms, kuros novados aizvadītajā diennaktī reģistrēta visaugstākā saslimstība ar Covid-19

No aizvadītajā dienā atklātajiem 3953 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 45% jeb 1768 ir reģistrēti Rīgā. Jelgavā vakar ir atklāti 179 jauni saslimušie, Daugavpilī - 158, Mārupes novadā - 133, Ogres novadā - 117, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 1049 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 715 ir vecumā līdz deviņiem gadiem, 692 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.