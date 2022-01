FOTO ⟩ "Šī bija stingri apsargāta ēka!" Lietuvā pārdos slepenu CIP aizturēšanas centru

ASV tā dēvētā "pārsūtīšanas programma" vairāk nekā desmit gadus pēc tās beigām joprojām ir noslēpumaina. Saskaņā ar programmu aizdomās turētie islāmistu kaujinieki no konfliktiem Afganistānā un Irākā tika nogādāti cietumos ārpus ASV jurisdikcijas.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa apstiprināja, ka desmit istabu ēku sniegotā priežu mežā ārpus Viļņas CIP izmantoja, lai aizturētu teroristus no 2005. līdz 2006. gadam.

Nekustamā īpašuma fonds šo vietu pārņēma no Lietuvas izlūkdienestu, kas to izmantoja kā mācību telpu no 2007. līdz 2018. gadam.