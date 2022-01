Distanču slēpošanas skandāls: LSF pamato Bikšes nelaišanu uz olimpiskajām spēlēm

Pēc sportista pirmdien paustās pārliecības un argumentiem presē ar to pašu vēlāk atbildēja LSF, argumentējot savu lēmumu un skaidrojot, ka I.Bikšes viedoklis "šķiet sensacionāls, bet ir nepamatots".

Pēc uzzināšanas par pieejamo finansējumu no Madonas pašvaldības, I.Bikše vērsās policijā un presē, jo "vērsties policijā un arī publiski - tas esot efektīvi".

Federācijas ieskatā, pirmkārt, vēl 18.janvārī portālā "la.lv" Bikše turpinājis melot: "Šosezon no federācijas neesam saņēmuši nevienu centu." LSF dokumenti liecinot ko citu. Starp LSF, no vienas puses, un I.Bikši (kā sportistu) un Z.Bikši (kā treneri), no otras puses, noslēgts sadarbības līgums par 2021/2022 sezonas atbalstu 2500 eiro apmērā, kas izmaksājams nolūkā veicināt sporta un olimpiskās kustības attīstību Latvijā, sekmīgi realizējot olimpisko spēļu sagatavošanās programmu. Līguma 3.1.punkts nosaka, ka "sportists un treneris sniedz federācijai visas atskaites par programmas ietvaros piešķirtā finansējuma izlietojumu katra kalendārā mēneša laikā līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam, iesniedzot šādas atskaites saskaņā ar federācijas apstiprinātu atskaites formu un pievienojot tām finanšu līdzekļu izlietojumu apstiprinošu grāmatvedības pirmdokumentu kopijas".