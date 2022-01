Naudiņš paziņo, kāpēc nolēmis atstāt NA Saeimas frakciju

Naudiņš izstājies gan no NA Saeimas frakcijas, gan no partijas, un deputāts pašlaik neapsver iespēju pievienošanos citai partijai. No vienas puses parlamentārietis "stipri pārdomā", vai pēc darba trīs Saeimas sasaukumos turpināt politisko darbību, no otras puses viņa vadītā Valmieras uzņēmēju kluba pārstāvji mudina viņu palikt politikā. Tomēr Naudiņam ir jautājums, kura partija "sapratīs uzņēmējus".