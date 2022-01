Māte noslīkst savas ģimenes un draugu acu priekšā

Krievijas mediji ziņo, ka netālu no traģiskā negadījuma vietas atradās "oficiāls" āliņģis, pie kura dežurēja glābēji un mediķi, kā arī bija koka karkass un pakāpieni, kas palīdzēja cilvēkiem droši ieiet ledainajā ūdenī un izkļūt no tā ārā.

Kā rīkoties, lai šādas traģēdijas vairs nenotiktu?

Tikšana ārā no āliņģa un kontroles mehānismi Latvijā

"Ir ļoti grūti izkļūt ārā no āliņģa, ja nav kāpņu. Pat pieredzējušajiem bļitkotājiem, kuriem VUGD iesaka līdzi ņemt dzelzs irbuļus, lai ielūšanas gadījumā varētu izrāpties ārā, ir grūti. Kad cilvēks dodas peldē, tad viņam noteikti nav tādas lietas, tāpēc vienatnē to noteikti nevajadzētu darīt. Ļoti svarīga ir kāpņu loma," turpina VUGD pārstāvis.

"Pat ja mēs tādu regulējumu arī ieviestu, tad iedomājieties, ja viens posms tiktu aizmirsts vai kādas upes gultne un straume pamainījusies un cilvēki āliņģi uztaisītu, domādami, ka ir drošs, bet patiesībā nav... Kas par to atbildību uzņemtos? Tāpēc katram cilvēkam ir jāsaprot, kur viņš to [peldi] dara. Vai to vispār vajag darīt, vai to dara viens vai profesionāļu uzraudzībā .. ir jāizvērtē visi "par" un "pret"," turpina Grīnbergs.