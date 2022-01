Zināms, kuros novados aizvadītajā diennaktī reģistrēta visaugstākā saslimstība ar Covid-19

No aizvadītajā dienā atklātajiem 3953 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 44,6% jeb 2716 ir reģistrēti Rīgā. Jelgavā vakar ir atklāti 293 jauni saslimušie, Daugavpilī - 296, Ķekavas novadā - 224, Ogres novadā - 185, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 1722 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 1108 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 1077 vecumā līdz deviņiem gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.