Latvijas Apbedītāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Edmunds Štreihfelds ziņu medijam "Apollo.lv" skaidro, ka darbs apbedīšanas nozarē ir specifisks un to nevar veikt attālināti.

Kad mirušais ir ievietots zārkā, tad atvadoties to drīkst vērt vaļā, kā tas ir pieņemts, tikai tuviniekiem ir jāievēro nosacījumi, ka viņi nedrīkst aizskart tuvinieku un iet tuvāk par vienu metru,"

"Tomēr ir daži morgi, kas neveic nelaiķa apmazgāšanu. Viņi pasaka: ja ir kovids, mēs neķeramies klāt. Tās ir viņu personīgās problēmas un attieksme, kā viņi uz to raugās. Tuvinieki, protams, šādā gadījumā tiek nostādīti ļoti sliktā situācijā, jo mirušais vienkārši ar speciālo līķu maisu tiek ielikts zārkā."

Štreihfelds ir ne vien asociācijas vadītājs, bet ir arī uzņēmuma "Latona" īpašnieks. Viņš skaidro, ka uzņēmumam ir savs morgs un tas sniedz šo pakalpojumu, lai arī tās ir papildu izmaksas saistībā ar personiskās aizsardzības līdzekļu iegādi, bet tas tomēr ļauj cieņpilni atvadīties no aizgājēja.

"Risinājumi tiek meklēti," norāda Štreihfelds. "Ja uzņēmums nevar piedāvāt aizgājēja apmazgāšanu, tas iesaka citu pakalpojumu sniedzēju. Pārsvarā visos morgos jau zina, kas to veic un kas to neveic, tad pārved pie tiem, kas to veic."