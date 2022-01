NHL hokejistu nespēlēšana Olimpiādē - ieguvums vai papildu galvassāpes Latvijai?

Somija neapšaubāmi ir viena no pašām galvenajām olimpiskā turnīra favorītēm. Protams, somiem ir 40 NHL hokejisti, no kuriem izvēlēties, bet vai NHL ievērojami paceltu šī jau tā spēcīgā sastāva līmeni? Visticamāk, nē.

Ja runājam par zviedriem, tad šeit jāatzīst, ka, iespējams, nav savākts optimālais sastāvs. Liela daļa komandas (10 hokejisti) ir Zviedrijas augstākās hokeja līgas (SHL) spēlētāji, kamēr no KHL paņemti septiņi hokejisti. Pārējais sastāvs ir Šveices augstākās līgas (NL) hokejisti.

Visbeidzot - slovāki. C grupas latviešu līdzvērtīgākie pretinieki sastāvu lielākoties nokomplektējuši ar deviņiem vīriem no Čehijas ekstralīgas, sešiem KHL spēlētājiem, kā arī pieciem hokejistiem no vietējās līgas.