Populārs ASV sporta medijs Porziņģi un Bertānu atkal ceļ neslavas "saulītē"

Tiesa, "Wizards" 2023. gada drafta izvēle paliek Vašingtonas kluba rīcībā, ja tā ir no 1. līdz 14. izvēlei. 2024. gadā izvēle paliks pie "Wizards" ja tā būs no 1. līdz 12. vietai. Savukārt 2025. gadā "Wizards" savu izvēli atgūst, ja tā atrodas no 1. līdz 10. pozīcijai, bet 2026. gadā, ja izvēle būs no 1. līdz 8. vietai. Pēcāk minētā drafta izvēle kļūst par 2026. un 2027. gada drafta izvēlēm.