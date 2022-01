Neveiksmīgākās Zodiaka zīmes

Vēzis it visur saredz ļaunumu, tādēļ viņam rodas grūtības izkāpt ārā no savas komforta zonas. Šo iemeslu dēļ Vēzis ir viena no neveiksmīgākajām Zodiaka zīmēm. Viņš izvairās no pārmaiņām, lai beigās nepiedzīvotu vilšanos. Vēzis nekad nepaļausies uz veiksmi, tā vietā viņš jaunas iespējas atdos kādam citam.