Paplašina notiesāto personu loku, kam varētu piemērot elektronisko uzraudzību

Ņemot vērā minēto, likumā paplašināts to personu loku, kurām varēs piemērot elektronisko uzraudzību, atbrīvojot personu no brīvības atņemšanas soda izciešanas nosacīti pirms termiņa. Tāpat likuma izmaiņas noteiks, ka tiks likvidēta slēgtā cietuma soda izciešanas režīma vidējo pakāpi, pārejot uz divām soda izciešanas režīma pakāpēm slēgtā cietumā.

Katrā no soda izciešanas režīma pakāpēm notiesātajam būs jāizcieš viena ceturtdaļa no piespriestā soda. Pašlaik no kodeksa izriet, ka notiesātie slēgtajā cietumā sodu izcieš trīs soda izciešanas režīma pakāpēs - zemākajā, vidējā un augstākajā. Tāpat no minētā kodeksa izriet, ka notiesātajam soda izciešanas režīma zemākajā un vidējā pakāpē ir jāizcieš viena ceturtdaļa no piespriestā soda.