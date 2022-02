Sarunu ciklā tika atbildēts uz jautājumiem - "Vai nav labāk izslimot, nevis vakcinēties trešo reizi, jo tad imunitāte būs labāka? Drīz jāiet uz 3. poti - vai vispār tagad, kad apkārt plosās vīruss, to vajag darīt? Kura vakcīna ir vislabākā pret omikronu? Vai delta paveids, kas bija smagāks, ir vispār pazudis?"

Nedrīkst aizmirst arī par delta variantu. Un nevienam nav pateikts, vai notikusi inficēšanās ar omikronu vai ar deltu. Omikrons ir ļoti lipīgs. Ja slēgtā telpā atrodas vairāki cilvēki ar sejas maskām, tāpat var inficēties ar vīrusu. Tāpēc tiešām nevar pateikt, kur un kā cilvēks ir inficējies. To ir ļoti grūti pateikt.

Kroiča, skaidrojot pārslimošanas un vakcinācijas imunitāti, saka: "Attiecībā pret omikrona variantu tā ir tiesa. Taču es minēju, ka ir BA.1, BA.2 un BA.3 vīrusa paveidi, tāpēc cilvēki nebūs informēti par to, ar kuru paveidu izslimoja."

PSKUS Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra vadītāja Dace Žentiņa par Covid-19 situāciju slimnīcās vēsta: "Līdz šim dati liecina, ka smagi inficēšanās gadījumi notiek retāk. Līdz ar to pavisam bēdīgs inficēšanās iznākums notiek retāk. Taču par mūsu valsti vēl ir ļoti grūti spriest. Mēs patlaban esam tikai šī viļņa sākumā. Kā tas notiks tālāk, to mēs pagaidām nezinām.

Valdība bija noteikusi Covid-19 aizņemto gultu skaitu, līdz ar kura sasniegšanu būtu jāsāk domāt par stingrākiem ierobežojumiem. Šķiet, ka mēs neesam no tā nemaz tik tālu.

Žentiņa par Covid-19 situāciju slimnīcās turpina: "Nē, mēs nemaz neesam tālu. Stacionēšanas rādītājs pakāpeniski sāk pieaugt. Un ir jāatceras, ka stacionēšana atpaliek no inficēšanās rādītājiem. Paies vismaz nedēļa vai 10 dienas, līdz mēs ieraudzīsim tos patiesos skaitļus. Mēs joprojām nezinām, kā būs."

Atbildot uz jautājumu par to, vai ir labāk vakcinēties vai pārslimot, noteikti ir jāvakcinējas, jo, pat inficējoties vieglā formā, trešdaļai cilvēku var attīstīties tā sauktais garais Covid-19, par ko pēdējā laikā runā arvien vairāk.

Tas nozīmē, ka pat pēc vieglas slimošanas 3 līdz pat 13 mēnešus var saglabāties kāds no Covid-19 simptomiem. Tas var būt nogurums, elpas trūkums, sirdsklauves un sāpes krūtīs. Tie var būt arī kognitīvi traucējumi, koncentrēšanās grūtības, trauksme, muskuļu un locītavu sāpes. Nedomāju, ka tas risks attaisnojas."

Izņēmums ir A hepatīts, kad pavisam sen Latvijas Televīzijas ēkā no notekūdeņiem vīruss nokļuva dzeramajā ūdenī. Un tad ļoti daudz darbinieku saslima. Vīruss iztur vārīšanas temperatūru piecas minūtes. Par šo vīrusu nav šādas informācijas."

Pēc klīniskajiem simptomiem 100% to atpazīt nevar, taču jebkurā gadījumā, ja cilvēkam ir slikta pašsajūta un ir kāds no Covid-19 simptomiem, tad noteikti ir jāpaliek mājās un jāievēro izolācija."

Ir jāatceras, ka gadījumi ir dažādi. SPKC mājaslapā pavisam nesen tika publicēti dati par to, cik daudz slimnīcās ir ievietoti, tikai inficējoties ar Covid-19. No visiem datiem liela daļa no šiem gadījumiem ir cilvēki, kas jau atrodas slimnīcā ar citām saslimšanām, taču paralēli inficējas ar vīrusu.