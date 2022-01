Šobrīd darba tirgū ir aktuāls pārkvalificēšanās process. NVA karjeras konsultante Žanete Krūmiņa stāsta, ka visbiežāk cilvēki vēršas pie NVA, lai piedalītos apmācībās vai pārkvalificētos, it īpaši, lai uzlabotu savas prasmes darbā ar tehnoloģijām.

"šajā gadsimtā mums ir jāmācās un jāspēj mācīties, jo viena no 21. gadsimta kompetencēm ir prasme mācīties".

Viennozīmīgi tuvākajā desmitgadē būs pieprasīti dažādi IT jomas speciālisti – aktuāla ir programmēšana, aplikāciju veidošana, kā arī internetveikalu komercija. Tāpat darba tirgū būs vajadzīgi inženieri, būvniecības, tirdzniecības un nekustamo īpašumu speciālisti, norāda Žanete Krūmiņa.

Aktuāls ir arī darbs , kas ir saistīts ar personālu un tā vadību. Ļoti pieprasīti ir HR speciālisti, kuri spēj motivēt darbiniekus un risināt konfliktus kolektīvā. Svarīga ir izpratne par to, ka darbinieki ir jāvirza uz kādu noteiktu rezultātu.

"Ja mēs šobrīd runājam par to, ka Latvijā pietrūkst darbaspēka, tad mums ir jāskatās uz visiem cilvēkiem Latvijā darbaspējīgā vecumā," skaidro Eva Selga.

Kā norāda NVA karjeras konsultante: pārmaiņas piedzīvo ne tikai darba tirgus, bet mainās arī paši darba devēji un viņu prasības pret darbiniekiem. Lai gan visi vēlas izglītotus darbiniekus ar lielu pieredzi, taču no vidusskolas absolventa to nevar sagaidīt. Viss ir atkarīgs no paša darbinieka – ja viņš pats attīstās un iet līdzi laikam - regulāri mācās, seko līdzi aktualitātēm, tad viennozīmīgi cilvēks jebkurā vecumā ir vērtīgs darbinieks.