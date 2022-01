Latvijas basketbolists Porziņģis gūst piecus punktus un priekšlaicīgi beidz spēli ceļgala sāpju dēļ

Porziņģis laukumā bija tikai 11 minūtes un 27 sekundes, kuru laikā guva piecus punktus, realizējot divus no četriem divu punktu metieniem, vienu no diviem soda metieniem, taču garām metot vienu reizi no tālmetiena līnijas. Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, divas reizes pārkāpa noteikumus un sakrāja +/- rādītāju +3.