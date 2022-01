Nodokļu parāds 325 745 eiro apmērā. Pēc aptuveni desmit gadiem tiesa kādai personai piespriedusi divu gadu cietumsodu

2012.gada augustā Zemgales rajona tiesai tika nosūtīta krimināllieta vienas personas apsūdzībā par to, ka viņa no 2010.gada janvāra līdz 2012. gada februārim izvairījās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, nodarot valstij zaudējumu 325 745 eiro apmērā, aģentūra LETA noskaidroja prokuratūrā.