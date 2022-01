PTAC "melnajā sarakstā" iekļuvis lietoto auto tirgotājs "Auto spice"

Jau pēc pirkuma sieviete pieteikusi atkārtotu automašīnas diagnostiku "Karlo Conversion" autoservisā, lai saplānotu nepieciešamās apkopes un noskaidrotu to izmaksas. Diagnostikā konstatēta būtiska automašīnas nobraukuma atšķirība no "GS Technics" uzrādītā odometra rādījuma. Diagnostika uzrādīja 217 154 kilometru nobraukumu. Tāpat diagnostikā secināts, ka ir brīvkustība stūres zobstienī, kļūdas uz eļļas spiediena regulatora, priekšējam labajam lodbalstam trūkst aizsargs, priekšējā vējstikla labās puses apakšējā stūrī konstatēts stikla bojājums, kā arī priekšējo un aizmugurējo bremžu disku/kluču nolietojums par 50-60%.

Atbildē komisijai uzņēmums skaidro, ka automašīnai, atvedot to no Francijas, bija pilnībā izlādējies akumulators, līdz ar to bija nepieciešama automašīnas diagnostika vai remonts. Automašīna tika nodota pārbaudei uzņēmumā "Karlo Conversion". Automašīnas defektācijas gaitā noskaidrots, ka odometra rādījums neatbilst faktiskajam nobraukumam, bet satiksmei bīstami vai automašīnas normālu lietošanu apgrūtinoši defekti netika konstatēti. Attiecībā par atzīmi par iespējamu brīvkustību stūres zobstienī veikta papildus defektēšana, kurā apstiprināts, ka nekādas acīmredzamas un konstatējamas brīvkustības faktiski nav.