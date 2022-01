Eksperti neredz nepieciešamību steigties izcelt krimināllikumā viltus ziņu izplatītājus

Portāla "Delfi" sociālo mediju redaktors Jānis Sildniks sacīja: ""Facebook" izdevās to biznesa modeli viņiem kaut kādā veidā ierobežot, sākot likvidēt tās lapas, līdz ar to tas klišķu bizness viņš nenes naudu, līdz ar to vairs nav jēga rakstīt par "sabrukušām alfām", jo no tā neko neiegūsti."