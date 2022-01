Tiesa attaisnojusi visus otrajā digitālās televīzijas krimināllietā apsūdzētos

Attiecībā uz "know-how" "Tet" amatpersonas tiesas procesā liecināja, ka tās ir vairāk iegrāmatojamas, nevis pēc būtības ir kāda īpaša licence. To atklāja arī lietas materiāli - sākotnēji summa bija norādīta par pakalpojuma sākšanu, taču vēlāk tā pārvērsta par licences maksu, līdz ar to no lietas materiāliem neizriet, ka tas ir veids, kā fiktīvi summu izkrāpt, pauda tiesnesis, piebilstot, ka SIA "Hannu Digital" bija milzīgas priekšrocības konkrētajā situācijā, un, ja kāds pretendents gribēja uzvarēt konkursā, bija jāsadarbojas.