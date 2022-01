30 gadu vecumā pašnāvību izdarījusi bijusī "Miss Amerika"

Sieviete strādāja par advokāti un cīnījas pret pārmērīgi lieliem tiesas spriedomiem, kuri piespriesti par nelieliem noziegumiem. Vienā no gadījumiem Kristai pat izdevās atbrīvot cilvēku no mūža ieslodzījuma. Viņa arī pavadīja vairākus gadus, vācot līdzekļus bezpeļņas organizācijām "Dress for Success" un "Big Brothers Big Sisters of America". Krista arī izmantoja savu iespēju, lai runātu par "Black Lives Matter" kustību, kad protesti pēc Džordža Floida slepkavība pārņēma visu Ameriku.