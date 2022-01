Ko sola zvaigznes? Februāra mēneša horoskops

Pieredze, kas uzkrāta iepriekš, ļoti noderēs. Dažu brīdi var šķist: kur jau emu to pieredzējis un piedzīvojis? Reizumis situācijas mēdz atkārtoties un tad jau padoms rokā. Zināsi, kad ko teikt vai darīt. Ļoti iespējams, ka kolēģi vai draugi taujā padomu, un tev atbilde ātri gatava. Tikai turies tālāk no situācijām, kur kāds mēģina baumot vai intrigot. Tas nav tavs „lauciņš”, jo esi taisns un godprātīgs cilvēks. Arī privāto dzīvi nevajag apspriest ar cilvēkiem no malas. Attiecībās iespējamas peripetijas, bet sirsnīgās sarunās viss tiks atrisināts. Brīvajiem ļaudīm aizraujoši piedzīvojumi.