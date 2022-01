No šodienas, 1. februāra, Latvijā darboties sāk dzērienu iepakojuma depozīta sistēma, kur par katru iegādāto dzērienu depozīta iepakojumā iedzīvotājam būs jāiemaksā depozīta maksa 10 centu apmērā, bet pēc iepakojuma nodošanas to varēs saņemt atpakaļ. Lai noskaidrotu to, kā šī sistēma darbosies, ziņu medijs "Apollo.lv" intervēja SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" valdes priekšsēdētāju Miku Stūrīti.