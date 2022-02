Vai Latvijai atkal priekšā ražena Olimpiāde, un ko Pekinā gaidīt no hokeja izlases?

Raimonds Ozoliņš, TVNET sporta žurnālists

Pekinā gan nepiedalīsies NHL spēlētāji, kā tas bija Sočos, Vankūverā, Turīnā un Soltleiksitijā. Tāpēc it kā mūsējiem izredzes šķietami ir lielākas, taču bukmeikeru prognozēs Latvija apsteidz tikai Dāniju un Ķīnu.

Martins Dukurs aizvadīja samērā stabilu sezonu, sešās no astoņām skeletona sacensībām kāpjot uz goda pjedestāla. Turpretim bobsleja pilots Oskars Ķibermanis šosezon braucis nestabili, taču viņš "izšāva" līdz šim svarīgākajos mačos, kļūstot par Eiropas čempionu. Pekinā medaļas gaidu no Šicu, Aparjodu un Dukuru ģimenēm. Sajūtas kaulu smadzenēs liek domāt, ka bobslejs šoreiz paliks tukšā, taču kļūdīties ir cilvēcīgi. 2014. gadā Soči kļuva par Latvijas veiksmīgākajām olimpiskajām spēlēm ar piecām medaļām. To būs grūti atkārtot vai pārspēt, bet ne neiespējami.