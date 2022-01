Ņem vērā! ⟩ Atbalsts elektrības rēķinu kompensēšanai. Kam to izmaksās un kas par to jāzina?

Cik liels ir šis atbalsts un kam tieši tas pienākas?

Lai mazinātu izdevumus, kas saistīti ar energoresursu un ar to saistīto pakalpojumu sadārdzinājumu, par laiku no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim, tiks izmaksāts atbalsts 20 eiro mēnesī, tātad - kopā 80 eiro (4 mēneši x 20 eiro). To saņems Latvijā dzīvojoši cilvēki, kuri šajā noteiktajā laikā ir Latvijā piešķirtās: