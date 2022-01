No 1. februāra būs izmaiņas regulējumā par atbalstu elektroenerģijas aizsargātajiem lietotājiem

ALDIS tiek saņemti dati no dažādiem valsts reģistriem, lai noteiktu atbilstību aizsargātā lietotāja statusam - no pašvaldībām, lai identificētu trūcīgās un maznodrošinātās personas un reģistrētos līguma numurus, no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra, lai identificētu pakalpojuma saņēmējus daudzbērnu ģimenēs, no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informācijas sistēmas, lai identificētu ģimenes ar bērniem ar invaliditāti un personas ar pirmo invaliditātes grupu vai to aizgādņus.