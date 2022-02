Ekskluzīvi "Apollo.lv" ⟩ Juris Žagars par pieredzi "Netflix" seriāla filmēšanā

Straumēšanas platformas "Netflix" jaunajā seriālā "In from the Cold", kas pirmizrādi piedzīvoja 28. janvārī, filmējies arī Dailes teātra direktors un aktieris Juris Žagars. Ziņu medijam "Apollo.lv" izdevās uzzināt par seriāla filmēšanas aizkulisēm no paša aktiera.