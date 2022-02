Maiks Taisons nāk klajā ar jauniem komentāriem par savu nākotni boksā

Sarunā ar "MMA Mania" Taisons ieskicēja, ka no Džeika Pola saņēmis cīņas piedāvājumu par apjomīgu summu.

"Man šķiet, ka piedāvājumu izteica jaunākais no brāļiem [Poliem]. Bet mani tas vairāk neinteresē. No sākuma bija jautri. Ja mēs būtu tādā situācijā, kādā bijām tad, kad pirmo reizi atgriezos, jā, mēs varētu cīnīties. Bet viss izvērtās... Viss izvērtās slikti," par savu atgriešanās cīņu pret Džounsu izteicās Dzelzs Maiks.

"Vispirms vēlējos to darīt prieka dēļ. Gribēju izklaidēties, bet tad cilvēki to pacēla citā līmenī, iesaistot arī finansiālos aspektus. Ar to prieks arī beidzās," par cīņu pret Džounsu izteicās Taisons.