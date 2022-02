VIDEO ⟩ Ārkārtējā situācija Baltkrievijas pierobežā un Covid-19 sertifikātu izmantošana. Par ko otrdien vienojās valdība

Publisko pasākumu norise no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim tika aizliegta, bet pēc tam atjaunoti sākotnējie nosacījumi, vienlaikus samazinot pieļaujamo apmeklētāju skaitu no 1000 uz 500 un aizliedzot pasākumu norisi, kas nenorisinās sēdvietās.

Ārkārtējā situācija pagarināta līdz 28. februārim un līdz ar to arī spēkā esošie darbības ierobežojumi kultūras pasākumiem, nosakot, ka var notikt tikai kultūras pasākumi ar fiksētām sēdvietām. Atkarībā no skatītāju zāles konfigurācijas faktiskā ietilpība ir ap 40 līdz 60%, ņemot vērā, ka sēdvietas jāizkārto pamīšus pa divām, starp tām paredzot vismaz divas brīvas sēdvietas.

KM pārstāve uzsvēra, ka līdz ar to kultūras pasākumu organizēšana daudziem kultūras norišu organizatoriem joprojām ir ekonomiski neiespējama, ņemot vērā, ka, saskaņā ar nozares sniegto informāciju, pie pasākuma aizpildījuma, kas ir tuvs 100%, organizators var gūt 5% līdz 20% peļņu no pasākuma rīkošanas, savukārt, organizējot pasākumu pie apmēram 50% aizpildījuma, pasākums nes zaudējumus. Organizatori ir spiesti atcelt pasākumus, kuru norise bija plānota no 2022. gada 11. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim.