Balstvakcīnu saņēmis katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, 2021.gada jūlija sākumā Latvijā bija 1 882 200 iedzīvotāji, no kuriem vismaz vienu poti pret Covid-19 saņēmuši 71,1% iedzīvotāju, bet vakcinācijas kursu noslēguši 68,48% iedzīvotāju, no kuriem 35,246% saņēmuši arī revakcinācijas devu.

Vakcinācijas temps ik nedēļu samazinās jau mēnesi. Ja janvāra sākumā dienā vakcinēti tika vidēji 10 300 cilvēku, tad katrā nākamajā nedēļā dienā vidēji sapotēto cilvēku skaits saruka - nedēļā no 10.janvārā dienā vidēji potēja 9265 cilvēkus, nedēļā no 17.janvāra - 7367 cilvēkus, nedēļā no 24.janvāra - 5488 cilvēkus.

Kopš 2021.gada 3.maija Latvijā valsts apmaksātu vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem. 16.decembrī Latvijā tika sākta 5-11 gadus vecu bērnu potēšana pret Covid-19.